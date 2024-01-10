"Ростех" объявил о начале производства нового супероружия

Оно прошло все определенные заказчиком испытания

Планирующая авиабомба "Дрель" прошла все определенные заказчиком испытания. Серийное производство оружия для целей специальной военной операции начнется в 2024 году, сообщили в госкорпорации "Ростех".

Американский журнал The National Interest еще летом 2021 года назвал планирующую бомбу "Дрель" новым российским супероружием. По мнению экспертов издания, оно идеально при использовании против перемещающегося врага.

Как сообщалось, изделие представляет собой кассетную планирующую малозаметную бомбу, управляемую системой ГЛОНАСС. Масса бомбы - более 500 килограммов, радиус действия — от 30 до 50 километров. "Дрель" содержит 15 самонаводящихся боевых элементов, оснащена системой идентификации "свой-чужой" и средствами РЭБ.

В "Ростехе" заявили, что сейчас идет разработка линейки боевых частей под "Дрель". В госкорпорации подчеркнули, что информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой, но отметили, что в 2024 году планируетсяизготовление первой серийной партии авиабомбы, передает ТАСС.

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