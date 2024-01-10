Строительство павильона на станции "Кленовый бульвар" и вестибюля станции "Печатники" БКЛ метро почти завершено

Остались последние штрихи

Строительство нового наземного вестибюля на станции "Печатники" и входного павильона на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро подходит к завершению. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Рабочие уже начали убирать ограждения вокруг павильона, ведущего на "Кленовый бульвар" со стороны Коломенского.

При создании дизайна станции авторы использовали отсылки к народным ремеслам, рассказал генеральный директор компании "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Органично вписался в окружающую среду и дизайн входа на станцию "Печатники". Оба вестибюля напоминают формой книжные полки.

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