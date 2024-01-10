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Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

11:41
  • среда
  • 10 января 2024

За четыре года количество договоров поручительства выросло более чем в пять раз

Более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Москвы для получения кредитов в прошлом году. Общая сумма составила свыше 65 миллиардов рублей, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, предприниматели могут получить поручительство для кредитов через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Он предоставляет поручительство на сумму до 100 миллионов рублей, а покрытие – до 70% от суммы кредита. За последние четыре года количество договоров поручительства выросло более чем в пять раз, отметил мэр.

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