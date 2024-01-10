Избирательный штаб Путина принял первые подписи в поддержку кандидата

Подписи поступили из всех 89 регионов России

Избирательный штаб Владимира Путина принял первые подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства на выборах в 2024 году. Подписи поступили из всех 89 регионов России.

Ранее в штаб доставили подписи из 77 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова. А 10 января поступили подписи из республик Саха и Бурятии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев. Также приняты подписи из Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

Таким образом, штаб принял первые партии подписей из всех российских регионов. Продолжается подсчет и проверка подписных листов, передает "Интерфакс".

ЦИК решил провести выборы в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России 16 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"