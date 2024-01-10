ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Избирательный штаб Путина принял первые подписи в поддержку кандидата

11:54
  • среда
  • 10 января 2024

Подписи поступили из всех 89 регионов России

Избирательный штаб Владимира Путина принял первые подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства на выборах в 2024 году. Подписи поступили из всех 89 регионов России.

Губерниев поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы
Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Ранее в штаб доставили подписи из 77 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова. А 10 января поступили подписи из республик Саха и Бурятии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев. Также приняты подписи из Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

Таким образом, штаб принял первые партии подписей из всех российских регионов. Продолжается подсчет и проверка подписных листов, передает "Интерфакс".

ЦИК решил провести выборы в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России 16 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Доставка подписей в предвыборный штаб Владимира Путина
Доставка подписей в предвыборный штаб Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.