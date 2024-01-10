В ВМФ России решено создать пять дивизий и бригаду морской пехоты

Береговые войска оснастят ракетными комплексами нового поколения

В Военно-морском флоте России будут сформированы пять дивизий и бригада морской пехоты. Как сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, такая реорганизация необходима для укрепления ее боевого потенциала, как отдельного рода сил флота.

Евменов уточнил в интервью газете "Красная звезда", что планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии. А полк морпехов Каспийской флотилии переформируют в бригаду.

Что касается береговых войск, то, по словам адмирала, основным направлением их развития станет оснащение береговыми ракетными комплексами нового поколения. Речь идет о таких системах, как БРК "Бал" и БРК "Бастион".

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