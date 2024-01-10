ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВМФ России решено создать пять дивизий и бригаду морской пехоты

12:29
  • среда
  • 10 января 2024

Береговые войска оснастят ракетными комплексами нового поколения

В Военно-морском флоте России будут сформированы пять дивизий и бригада морской пехоты. Как сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, такая реорганизация необходима для укрепления ее боевого потенциала, как  отдельного рода сил флота.

В Крым в рамках учений переброшены десантники и морская пехота
Морская пехота Каспийской флотилии поднята по тревоге в рамках учений

Евменов уточнил в интервью газете "Красная звезда", что планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии. А полк морпехов Каспийской флотилии переформируют в бригаду.

Что касается береговых войск, то, по словам адмирала, основным направлением их развития станет оснащение береговыми ракетными комплексами нового поколения. Речь идет о таких системах, как БРК "Бал" и БРК "Бастион".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Учения ВМФ
Учения ВМФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.