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Путину показали чукотские помидоры

13:12
  • среда
  • 10 января 2024

Президент пообщался с руководителем аграрного предприятия

Владимир Путин сегодня прибыл на Чукотку. Это первый визит президента в самый восточный регион нашей страны и первая рабочая поездка главы государства в новом году.

В Анадыре Владимир Путин провел встречу с жителями. В мероприятии приняли участие представители общественности, бойцы СВО, врачи, учителя, местные предприниматели. Президент обсудил с людьми самый широкий круг вопросов. Одним из них стала возможность освобождения многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на единственное жилье.

"Если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока, то тогда, на мой взгляд, это не такие уж и большие деньги и для федерального бюджета; и федеральный бюджет мог бы поддержать соответствующие уровни федеральной системы для того, чтобы обеспечить эту льготу", - сказал Путин.

Ну а перед этим Владимир Путин осмотрел тепличный комплекс, в котором круглый год выращивают овощи и цветы. Президент пообщался с руководителем аграрного предприятия, поставляющего десятки тонн востребованной продукции.

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