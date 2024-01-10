Продолжается строительство нового научного кампуса Бауманки

Строительство в окрестностях набережной Яузы развернулось 2 года назад

Студенты и сотрудники МГТУ имени Баумана ждут окончания строительства нового научного кампуса в районе Яузы. Масштабы проекта поражают - 14 современных стеклянных корпусов, в которых предусмотрено всё - от высокотехнологичных лабораторий и мультимедийных пространств до общежития и досуга. Как будет выглядеть новый технологический квартал?

За возведением новых корпусов студенты старейшего из технических вузов страны наблюдают с любопытством. Очертания "Бауманского кампуса будущего" в реальности становятся всё более похожими на визуализации проекта фантастической по своим масштабам университетской технологической долины. Её строительство в окрестностях набережной Яузы развернулось 2 года назад. А завершить основную часть работ планируют уже к следующему лету.

Новый научно-исследовательский комплекс расположился буквально через дорогу от исторических зданий университета. Всего здесь построят 14 современных многоэтажных корпусов общей площадью свыше 170 000 квадратных метров.

Угловое здание, обрамляющее собой основную часть кампуса со стороны 2-й Бауманской улицы и Бригадирского переулка, будущий Квантум-парк МГТУ им. Н. Э. Баумана. Здесь планируют создать площадку для высокоточных исследований и лабораторий с самым прогрессивным чувствительным оборудованием. Ну а сердцем квартала станет уходящий вглубь территории комплекс из пяти зданий так называемого Центрального кластера.

"В состав пяти зданий у нас входят: конгресс-центр, здание лаборатории технологий защиты природы, кластер цифровых технологий. Каждая лаборатория, каждое здание будет отвечать за своё направление, где будет проводится научно-исследовательская деятельность, а также обучение студентов", - пояснил Роман Егоров, начальник управления строительства объектов образования.

Монолитные работы завершены. Строители занимаются отделкой и остеклением фасадов. А недавно преступили к сборке главного из украшений будущего научного квартала - гигантского декоративного атриума над центральным кластером.

"Это по сути купол, который будет в себе сочетать светопрозрачную мембрану и который будет находиться над площадью этих пяти зданий. Это по сути будет площадь, где будут гулять студенты", - отметил Роман Егоров.

Интегрировать новые университетские корпуса в плотную историческую застройку района без ущерба для памятников культуры и дискомфорта для горожан было одной из важнейших задач, которую город ставил перед подрядчиками.

"В этом году, к примеру, мы ввели прекрасные красивейшие фанагорийские казармы с красивой архитектурой, внутри убранства очень красивые, и такой же будет химическая лаборатория, где будет располагаться библиотека. Все, что было при императорском училище, это все будет воссоздано. Это я считаю большой плюс для таких вузов, где мы ещё и реставрируем исторические ценности", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Не просто плюсом, а настоящим подарком для города станет и новый пешеходный мост через Яузу. Он свяжет между собой учебные корпуса со строящимся комплексом общежитий университета, а также станет частью нового пешеходного маршрута между Басманным районом и Лефортово для всех жителей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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