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Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

12:37
  • среда
  • 10 января 2024

Благодаря Путину мы сохранили суверенитет

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки поддержала решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента в марте 2024 года.

Журналистка отметила, что благодаря Путину мы сохранили свой суверенитет и доказали всему миру, что мы – та страна, с которой нужно считаться. Россия никогда не будет ничьим сырьевым придатком, отметила Канделаки.

"Мы никогда не будем ничьей колонией. Россия – великая страна, и президент это всем доказал", – сказала она агентству "Москва".

Изменения, которые начались много лет назад в стране, должны продолжаться. Тем не менее, Россия остается островком стабильности в быстро меняющемся мире.

Выборы президента России, напомним, пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 числа.

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