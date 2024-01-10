В Москве продолжается реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево

Для каждой комнаты у мастеров свой особый подход

Возродить сказку! В Москве продолжается реставрация одной из самых необычных усадеб Москвы - Покровское-Стрешнево. Летом специалисты бережно восстанавливали там фасады, башенки и пристройки, а теперь переместились в залы главного здания.

В знаменитой московской усадьбе-дворце в парке Покровское-Стрешнево светятся окна и, если бы не припаркованные современные автомобили, легко представить, что там идут балы и пышные приемы. Но вместо светской жизни тут кипит работа по реставрации - начиная от парадного входа.

У обновленных атлантов словно прибавилось сил, чтобы удерживать балкон второго этажа. На главной лестнице видны потертости и полностью разрушено ограждение - его еще предстоит восстановить. Видны утраты и на высоких, в несколько этажей, изразцовых печах. Раньше они отапливали весь особняк, теперь же, с появлением инженерных коммуникаций, в этом нет необходимости. Печи включать больше не будут, поэтому изразцы делают не из глины, как раньше, а из гипса. Отливают их тут же - в мастерской, под которую приспособили одно из помещений.

Внешне изразец похож на современную кафельную плитку, отличие - в квадратной румпе, которая помогала удерживать тепло и использовалась для крепления - все элементы собирались на печи по принципу гирлянды.

"Укладывался ряд, потом забивался штырь, обвязывался стальной проволокой. Она стягивалась по периметру, дабы потом при монтаже и заливке оно не рассыпалось", - пояснил Дмитрий Ткачев, лепщик-реставратор.

Печи выкладывали снизу вверх, и изначально строить их легче, чем теперь восстанавливать, ведь все изразцы - разные. И их подгонка - процесс длительный и кропотливый.

Часть печей со временем переделали в камины, их в усадьбе сохранилось четыре. Два - в парадном Белом зале. К реставраторам они попали уже полуразрушенными.

"Сохранилась их верхняя часть, которая была сделана из гипса, а нижняя часть из белого мрамора была полностью утрачена. По историческим фотографиям был сделан проект по воссозданию всего этого мраморного декора. Оформление очень сложное - здесь растительный орнамент, изображения человеческих лиц, мелкие детали с завитушками", - рассказала Ольга Джавадова, руководитель проекта по реставрации ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево.

В этом зале ещё нет пола, а вот стены и колонны скоро засияют сусальным золотом. После многих лет запустения и нескольких пожаров здание пришло в упадок - всюду были трещины, утраты и следы от протечек. Теперь специалисты возрождают исторические интерьеры.

Эта парадная гостиная снова стала голубой - специалисты возвращают стенам исторический цвет, а вместе с ним и причудливые росписи в античном стиле. На свои пьедесталы вернулись весёлые нимфы. А здесь - словно энциклопедия жизни древних греков - сражения, военные походы и мифологические сюжеты.

"В основном, облицовка каминов из черного мрамора сохранилась хорошо. Здесь не хватает несколько деталей внизу и вставки из белого мрамора", - отметила Ольга Джавадова.

Когда все будет готово, интерьеры будут выглядеть, как при последней владелице усадьбы - княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой. Кстати, именно при ней господский дом в начале 20 века превратился в сказочный замок - появилась надстройка на крыше с башнями, она не сохранилась, и два флигеля из красного кирпича - отсылка к кремлевским стенам и фамильная гордость Стрешневых - родство с царской династией. Ведь первый Романов, царь Михаил был женат на Евдокии Стрешневой. По архивным фотографиям и дневникам восстановлены также оранжерея и регулярный сад.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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