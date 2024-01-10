ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ожидаются температурные и барические качели

15:01
  • среда
  • 10 января 2024

Столицу очищают от снега

Метель, мороз и капризы зимы! Москву сегодня чистят после сильного снегопада, который минувшей ночью снова обрушился на город. За сутки сугробы выросли на три сантиметра.

На очередной сильный снегопад столичные коммунальные службы отреагировали моментально. Колонны снегоуборочной техники - на всех основных городских трассах. В первую очередь убирают сугробы и снежные заносы на улицах, остановках и мостах.

Чистят крыши, а также подходы к метро, больницам и школам. Из-за того, что после сильных морозов резко потеплело, снежный покров стал еще более плотным и тяжёлым - пробираться через такое препятствие людям весьма непросто. Для уборки дворов тоже задействуют специальную технику.

"Убираем двор, убираем его при помощи ручной механизации, снегоуборочных роторов ручных, при помощи погрузочной техники, вывозящей техники, в данном случае малый погрузчик загружает снег, выдвинутый дворниками на дорогу, в КАМАЗы для дальнейшего вывоза его на снегоплавильные пункты", - пояснил Вячеслав Мельников, замдиректора ГБУ "Жилищник" Бескудниковского района.

Во дворах стараются убирать снег не только на дорогах и тротуарах, но и на детских и спортивных площадках. И по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни коммунальщиков ждет еще очень много работы. Снегопад не прекратится. Погоду будут определять циклоны скандинавского происхождения, двигающиеся с северо-запада к центру европейской части. И жителям столичного региона придется пережить довольно сильные температурные и барические качели.

Ненастная морозная погода сохранится и в пятницу. А ближе к Старому новому году температура еще сильнее пойдет на понижение. Синоптики обещают минус 21-26 градусов уже в ночь на 13 января.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.