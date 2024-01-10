В Москве ожидаются температурные и барические качели

Столицу очищают от снега

Метель, мороз и капризы зимы! Москву сегодня чистят после сильного снегопада, который минувшей ночью снова обрушился на город. За сутки сугробы выросли на три сантиметра.

На очередной сильный снегопад столичные коммунальные службы отреагировали моментально. Колонны снегоуборочной техники - на всех основных городских трассах. В первую очередь убирают сугробы и снежные заносы на улицах, остановках и мостах.

Чистят крыши, а также подходы к метро, больницам и школам. Из-за того, что после сильных морозов резко потеплело, снежный покров стал еще более плотным и тяжёлым - пробираться через такое препятствие людям весьма непросто. Для уборки дворов тоже задействуют специальную технику.

"Убираем двор, убираем его при помощи ручной механизации, снегоуборочных роторов ручных, при помощи погрузочной техники, вывозящей техники, в данном случае малый погрузчик загружает снег, выдвинутый дворниками на дорогу, в КАМАЗы для дальнейшего вывоза его на снегоплавильные пункты", - пояснил Вячеслав Мельников, замдиректора ГБУ "Жилищник" Бескудниковского района.

Во дворах стараются убирать снег не только на дорогах и тротуарах, но и на детских и спортивных площадках. И по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни коммунальщиков ждет еще очень много работы. Снегопад не прекратится. Погоду будут определять циклоны скандинавского происхождения, двигающиеся с северо-запада к центру европейской части. И жителям столичного региона придется пережить довольно сильные температурные и барические качели.

Ненастная морозная погода сохранится и в пятницу. А ближе к Старому новому году температура еще сильнее пойдет на понижение. Синоптики обещают минус 21-26 градусов уже в ночь на 13 января.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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