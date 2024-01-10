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Московский зоопарк принимает елки для животных

16:28
  • среда
  • 10 января 2024

О крепкую кору звери с удовольствием точат когти

Диффузор для тигра! В Московском зоопарке новогодние праздники продолжаются. Обитатели ждут подарков - ароматных и колючих.

Ели, сосны, пихты - всё, что не успели купить перед новогодними праздниками, привозят сюда. И хвоя - казалось бы, уже ненужная - становится не только украшением вольеров, но и натуральным ароматизатором!

А ещё отличной игрушкой. О крепкую кору звери с удовольствием точат когти, клыки, а кто-то и рога. Ёлку и повалять можно. И так разнообразить зимние прогулки. А для козлов, баранов, азиатских слонов и альпака хвойные ветки - любимый и весьма полезный десерт. Там столько витаминов и минералов!

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