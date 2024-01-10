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Самый сильный ребенок России погиб в ДТП

13:24
  • среда
  • 10 января 2024

Он влетел в грузовик

В Башкирии погиб самый сильный подросток России – 16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев.

ДТП произошло в Буздякском районе на 1356-м километре автодороги М5 "Урал". Батяев за рулем за рулем ВАЗ-2109 влетел во встречный грузовик Renault Premium.

Спортсмена и 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Батяев скончался спустя от полученных травм. 42-летний водитель грузовика не пострадал, передает РИА Новости.

Серей Батяев в возрасте 11 лет победил во Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру "Сила РДШ" (Российское движение школьников – прим.ред.).

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