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Умер экс-барабанщик Scorpions и Kingdom Come Джеймс Коттак

13:02
  • среда
  • 10 января 2024

Причины смерти пока не установлены

Барабанщик, перкуссионист и гитарист Джеймс Коттак, известный в первую очередь как ударник немецкой рок-группы Scorpions, умер в возрасте 61 года. О смерти участника коллективов Scorpions и Kingdom Come сообщила дочь музыканта Тоби.

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По словам Тоби, музыкант умер утром 9 января в Луисвилле, штат Кентукки. Точная причина смерти пока не установлена. Однако известно, что у артиста были проблемы с алкоголем, сообщает портал TMZ.

Коттак начал музыкальную карьеру в 1980-х. В хард-рок-группе Scorpions Джеймс играл с 1996 по 2016 год. Барабанщик, в частности, принимал участие в записи двух альбомов Kingdom Come. Он также играл c группой бывшего гитариста Scorpions Майкла Шенкера, работал с Warrant и Dio.

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