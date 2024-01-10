Путин не одобрил использование маткапитала на покупку автомобиля

Президент предложил дать льготы на приобретение машины многодетным семьям

Идея использования средств материнского капитала на покупку автомобиля не нашла поддержки у президента России. Владимира Путина попросили расширить возможности использования маткапитала во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.

Российский лидер считает, что не стоит трогать семейный капитал на эти цели. Вместо этого Путин предложил попросить правительство и министерство промышленности проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке.

По мнению президента России, к предложениям по расширению использования материнского капитала необходимо относиться аккуратно. Встреча Путина с представителями общественности Чукотки транслируется в Telegram-канале Кремля.

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