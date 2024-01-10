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Путин не одобрил использование маткапитала на покупку автомобиля

13:32
  • среда
  • 10 января 2024

Президент предложил дать льготы на приобретение машины многодетным семьям

Идея использования средств материнского капитала на покупку автомобиля не нашла поддержки у президента России. Владимира Путина попросили расширить возможности использования маткапитала во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.

Путину показали чукотские помидоры
Владимир Путин прибыл на Чукотку

Российский лидер считает, что не стоит трогать семейный капитал на эти цели. Вместо этого Путин предложил попросить правительство и министерство промышленности проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке.

По мнению президента России, к предложениям по расширению использования материнского капитала необходимо относиться аккуратно. Встреча Путина с представителями общественности Чукотки транслируется в Telegram-канале Кремля.

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