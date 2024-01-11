ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 11 января 2024

Новолуние в Козероге поможет сформулировать планы на будущее

Овны

Вдохновляющий день! Новолуние в Козероге поможет сформулировать планы на будущее. Будьте амбициозны, берите цели повыше и верьте в свои возможности.

Тельцы

Наслаждайтесь тем, что вас понимают! Новолуние в родственном знаке Козерога - повод почувствовать себя влюбленными и вдохновленными, творческими, окрыленными!

Близнецы

Давно хотели записаться к психологу? Вот вам знак от Вселенной, а точнее от Новой Луны: пришло время покопаться в себе. Не избегайте этого, по итогу останетесь довольны.

Раки

Будьте открытыми, готовыми взять на себя ответственность и вывести свои личные отношения на новый уровень. Счастливое будущее в любви сейчас реально как никогда!

Львы

Добрые перемены ожидают представителей знака на работе или дома: у вас изменятся обязанности. Кстати, этот день хорош для формирования новых полезных привычек или начала диеты.

Девы

На улице холод, а у вас на сердце тепло, а может, даже жарко! Новолуние в родственном знаке Козерога может принести новую любовь, творческий успех или… ребенка!

Весы

Новая Луна в Козероге активизирует ваш интерес к домашнему уюту и комфорту. Кажется, мы знаем, кто скоро преобразит свое жилье в еще более милое и уютное местечко.

Скорпионы

Для вас начинается новый период - время букв и слов. Если хотите научиться быстрее читать или красиво говорить - дерзайте, лучшего момента и не придумаешь.

Стрельцы

Даже если в данный момент ваше настроение нерабочее, отбросьте лень в сторону и включите силу воли. У вас есть шансы изменить свою жизнь и достичь финансового успеха.

Козероги

Празднуйте Новолуние в вашем знаке и наслаждайтесь этим особенным днем! Вам дается возможность почувствовать себя настоящей звездой. Не стесняйтесь быть яркими.

Водолеи

Новая Луна в предыдущем знаке обычно затормаживает темп, смещая фокус на воспоминания. Не бойтесь окунуться в прошлое, чтобы выбрать из своего опыта только хорошее.

Рыбы

Новолуние в Козероге приносит возможность стать более открытыми и коммуникабельными. Не оставайтесь в одиночестве, общение нужно вам как лекарство для души.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.