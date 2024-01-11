Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Новолуние в Козероге поможет сформулировать планы на будущее
Овны
Вдохновляющий день! Новолуние в Козероге поможет сформулировать планы на будущее. Будьте амбициозны, берите цели повыше и верьте в свои возможности.
Тельцы
Наслаждайтесь тем, что вас понимают! Новолуние в родственном знаке Козерога - повод почувствовать себя влюбленными и вдохновленными, творческими, окрыленными!
Близнецы
Давно хотели записаться к психологу? Вот вам знак от Вселенной, а точнее от Новой Луны: пришло время покопаться в себе. Не избегайте этого, по итогу останетесь довольны.
Раки
Будьте открытыми, готовыми взять на себя ответственность и вывести свои личные отношения на новый уровень. Счастливое будущее в любви сейчас реально как никогда!
Львы
Добрые перемены ожидают представителей знака на работе или дома: у вас изменятся обязанности. Кстати, этот день хорош для формирования новых полезных привычек или начала диеты.
Девы
На улице холод, а у вас на сердце тепло, а может, даже жарко! Новолуние в родственном знаке Козерога может принести новую любовь, творческий успех или… ребенка!
Весы
Новая Луна в Козероге активизирует ваш интерес к домашнему уюту и комфорту. Кажется, мы знаем, кто скоро преобразит свое жилье в еще более милое и уютное местечко.
Скорпионы
Для вас начинается новый период - время букв и слов. Если хотите научиться быстрее читать или красиво говорить - дерзайте, лучшего момента и не придумаешь.
Стрельцы
Даже если в данный момент ваше настроение нерабочее, отбросьте лень в сторону и включите силу воли. У вас есть шансы изменить свою жизнь и достичь финансового успеха.
Козероги
Празднуйте Новолуние в вашем знаке и наслаждайтесь этим особенным днем! Вам дается возможность почувствовать себя настоящей звездой. Не стесняйтесь быть яркими.
Водолеи
Новая Луна в предыдущем знаке обычно затормаживает темп, смещая фокус на воспоминания. Не бойтесь окунуться в прошлое, чтобы выбрать из своего опыта только хорошее.
Рыбы
Новолуние в Козероге приносит возможность стать более открытыми и коммуникабельными. Не оставайтесь в одиночестве, общение нужно вам как лекарство для души.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"