Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Новолуние в Козероге поможет сформулировать планы на будущее

Овны

Вдохновляющий день! Новолуние в Козероге поможет сформулировать планы на будущее. Будьте амбициозны, берите цели повыше и верьте в свои возможности.

Тельцы

Наслаждайтесь тем, что вас понимают! Новолуние в родственном знаке Козерога - повод почувствовать себя влюбленными и вдохновленными, творческими, окрыленными!

Близнецы

Давно хотели записаться к психологу? Вот вам знак от Вселенной, а точнее от Новой Луны: пришло время покопаться в себе. Не избегайте этого, по итогу останетесь довольны.

Раки

Будьте открытыми, готовыми взять на себя ответственность и вывести свои личные отношения на новый уровень. Счастливое будущее в любви сейчас реально как никогда!

Львы

Добрые перемены ожидают представителей знака на работе или дома: у вас изменятся обязанности. Кстати, этот день хорош для формирования новых полезных привычек или начала диеты.

Девы

На улице холод, а у вас на сердце тепло, а может, даже жарко! Новолуние в родственном знаке Козерога может принести новую любовь, творческий успех или… ребенка!

Весы

Новая Луна в Козероге активизирует ваш интерес к домашнему уюту и комфорту. Кажется, мы знаем, кто скоро преобразит свое жилье в еще более милое и уютное местечко.

Скорпионы

Для вас начинается новый период - время букв и слов. Если хотите научиться быстрее читать или красиво говорить - дерзайте, лучшего момента и не придумаешь.

Стрельцы

Даже если в данный момент ваше настроение нерабочее, отбросьте лень в сторону и включите силу воли. У вас есть шансы изменить свою жизнь и достичь финансового успеха.

Козероги

Празднуйте Новолуние в вашем знаке и наслаждайтесь этим особенным днем! Вам дается возможность почувствовать себя настоящей звездой. Не стесняйтесь быть яркими.

Водолеи

Новая Луна в предыдущем знаке обычно затормаживает темп, смещая фокус на воспоминания. Не бойтесь окунуться в прошлое, чтобы выбрать из своего опыта только хорошее.

Рыбы

Новолуние в Козероге приносит возможность стать более открытыми и коммуникабельными. Не оставайтесь в одиночестве, общение нужно вам как лекарство для души.

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