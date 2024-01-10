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В Белгороде объявили об авиационной опасности

14:10
  • среда
  • 10 января 2024

Сообщение разослала РСЧС

Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности.
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Об этом днем в среду, 10 января, проинформировали в официальном Telegram-канале городской мэрии. Горожан предупредила Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"РСЧС: город Белгород, авиационная опасность", - указано в сообщении.

Два дня назад на территории Белгорода была объявлена ракетная опасность.

30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 109 человек. По данным Минобороны, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха". Все снаряды сбиты российскими средствами ПВО. 8 января ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir.

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