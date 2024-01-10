ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главком ВМФ рассказал об угрожающих России ракетах "Томагавк"

14:08
  • среда
  • 10 января 2024

Угрозу представляют также группировки иностранных кораблей в различных регионах

Безопасности России угрожают размещенные на кораблях американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".  Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом  адмирал Николай Евменов.

В ВМФ России решено создать пять дивизий и бригаду морской пехоты
В Абхазии разместят новый пункт постоянного базирования ВМФ России

Главком ВМФ отметил, что военной безопасности России угрожают иностранные корабли, патрулирующие море на постоянной основе. Ракетами "Томагавк", размещенными на них, может быть нанесен массированный удар по объектам на большей части территории России.

К угрожающим безопасности страны факторам Евменов отнес также наличие мощных группировок иностранных военно-морских сил в различных регионах. Кроме того, недружественные страны вынашивают планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертыванию систем ПРО, заявил адмирал в интервью газете "Красная звезда".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракеты Tomahawk
Пуск ракеты Tomahawk
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.