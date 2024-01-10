Главком ВМФ рассказал об угрожающих России ракетах "Томагавк"

Угрозу представляют также группировки иностранных кораблей в различных регионах

Безопасности России угрожают размещенные на кораблях американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк". Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ отметил, что военной безопасности России угрожают иностранные корабли, патрулирующие море на постоянной основе. Ракетами "Томагавк", размещенными на них, может быть нанесен массированный удар по объектам на большей части территории России.

К угрожающим безопасности страны факторам Евменов отнес также наличие мощных группировок иностранных военно-морских сил в различных регионах. Кроме того, недружественные страны вынашивают планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертыванию систем ПРО, заявил адмирал в интервью газете "Красная звезда".

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