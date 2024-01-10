Собянин подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в новогодние праздники жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок на городском транспорте. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как уточнил глава города, самыми популярными видами транспорта оказались метро и Московское центральное кольцо (29,4 миллиона поездок).

"На наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, совершено 12,2 млн поездок. На МЦД - 5,3 млн. На трамваях - 1,9 млн. На такси и каршеринге - 14,7 млн", - указал также мэр.

По словам Собянина, в праздники загруженность дорог не превышала 2-3 баллов. По городу передвигалось в среднем ежедневно порядка 2,02 миллиона машин.

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