ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

14:07
  • среда
  • 10 января 2024

Жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в новогодние праздники жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок на городском транспорте. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как уточнил глава города, самыми популярными видами транспорта оказались метро и Московское центральное кольцо (29,4 миллиона поездок).

"На наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, совершено 12,2 млн поездок. На МЦД - 5,3 млн. На трамваях - 1,9 млн. На такси и каршеринге - 14,7 млн", - указал также мэр.

По словам Собянина, в праздники загруженность дорог не превышала 2-3 баллов. По городу передвигалось в среднем ежедневно порядка 2,02 миллиона машин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Новогодний трамвай
Новогодний трамвай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.