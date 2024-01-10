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ВС России уничтожили за сутки более 500 боевиков ВСУ

14:59
  • среда
  • 10 января 2024

Ликвидирован склад боеприпасов

Подразделения ВС России благодаря грамотным действиям в зоне СВО при поддержке артиллерии и авиации уничтожили за сутки более 500 боевиков ВСУ. Как сообщили в российском Минобороны, также ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов.

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По данным военного ведомства, подразделения группировки "Центр" на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено до 190 украинских военнослужащих.

Подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Богдановки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено два танка. А группировка "Восток" нанесла поражение живой силе противника в районе Парасковиевки в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и два танка.

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