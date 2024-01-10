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Венгрия и Словакия не подписали заявление о передаче ракет КНДР России

15:20
  • среда
  • 10 января 2024

В Европе обвиняют Россию в применении в СВО северокорейских ракет

Венгрия и Словакия оказались единственными странами Евросоюза, которые не подписали заявление о якобы передаче России северокорейских ракет.

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Подписантами документа стали глава европейской дипломатии Жозепа Борреля и министры иностранных дел членов ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств — всего 48 стран мира.

Венгрии и Словакии в числе подписантов заявления нет, сообщает РИА Новости.

Запад уже неоднократно обвинял Москву в применении северокорейских вооружений в спецоперации на Украине в обмен на некие преференции, причем обвинения были голословными. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в частности, подчеркивал, что заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями бездоказательны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что сотрудничество Северной Кореи с Россией будет развиваться на новом высоком уровне, а "российский народ победит в борьбе с гегемонией империалистов".

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