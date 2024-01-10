Путин объяснил преимущество советских мультфильмов перед западными

Эта тема возникла на встрече президента с жителями Анадыря

Советские мультфильмы оказывают на зрителей эмоциональное и эстетическое воздействие иного уровня по сравнению с западными анимационными лентами. Об этом в среду, 10 января, рассказал президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку.

Обсуждение мультфильмов началось во время встречи главы государства с жителями Анадыря. По словам одного из них, внимание детей приковано к западным мультикам из-за более высокого качества изображения, а если бы удалось качественно реставрировать советские фильмы и мультфильмы, то они "были бы лучше", сообщает РИА Новости.

Однако Владимир Путин выразил убежденность в том, что советские мультфильмы все равно превосходят западные.

Хорошо, так они и так лучше. Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают? Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества: и эмоциональное, и эстетическое воздействие, конечно, совсем другое на формирующегося человека оказывают.

После начала Россией специальной военной операции на Украине The Walt Disney Company приостановила показы своих фильмов, в том числе анимационных, в российских кинотеатрах.

Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Они не были готовы к тому, что большой объем контента западных фильмов уйдет с российского рынка, отметили в Кремле.

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