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Итальянцев посадили на "принудительную диету"

15:27
  • среда
  • 10 января 2024

Жители Апеннин вынуждены экономить на питании

Жители Апеннин вынуждены экономить на питании. Итальянцы сидят на "принудительной диете" из-за продолжающегося роста цен, заявил президент Национального союза потребителей Массимилиано Дона.

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Дона прокомментировал опубликованные официальные данные об уровне продаж в стране. По информации Национального института статистики, объем продаж продовольственных товаров за ноябрь снизился еще на 0,2%. Цены на продукты при этом продолжают расти.

По подсчетам экспертов, средняя итальянская семья сократила за год расходы на питание на 116 евро. Семьи с двумя детьми экономят еще жестче – 161 евро за год. Расходы на непродовольственные товары за год снизились почти на 500 евро. Глава союза потребителей подчеркнул, что итальянцы никогда прежде так не экономили на еде. По его словам, дороговизна и высокие коммунальные платежи оказывают разрушительное воздействие на покупательский спрос, передает РИА Новости.

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