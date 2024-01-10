Исправить ситуацию Западу будет очень трудно

Противовоздушная оборона Украины понесла колоссальные потери в результате трех массированных ракетных ударов России. Западу будет очень трудно это исправить, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Меркурис подчеркнул, что, кроме всего прочего, и ресурсы Запада заканчиваются. А российские ракетные удары направлены на то, чтобы измотать Вооруженные силы Украины, истощить украинские системы вооружений, экономику и промышленность, указал он на своем YouTube-канале.

В последнее появляется все больше сообщений о том, что Запад подталкивает Киев к переговорам с Москвой. Так, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не пойдет на контакт.

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