В Финляндии задумали продлить закрытие границы с Россией на месяц

Официальное объявление об этом еще не прозвучало

Власти Финляндии планируют продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом в среду, 10 января, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на информированные источники.

По утверждению собеседников издания, никаких политических или юридических препятствий принятию такого решения Хельсинки не усматривает.

При этом официальных заявлений относительно конкретных сроков пролонгации закрытия границы из Финляндии пока не звучало.

О том, что КПП на финско-российской границе не откроются 14 января, объявила накануне финский министр внутренних дел Мари Рантанен. Политик отметила, что окончательное решение по этому вопросу будет озвучено в четверг, 11 января.

Закрытием пунктов пропуска на границе финские власти не ограничились, постаравшись испортить россиянам Новый год. Перед праздником в МИД Финляндии напомнили, что в апреле 2022 года Финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между Россией и Финляндией, а значит, россияне лишены возможности отправить письмо Санта-Клаусу в Лапландию.

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