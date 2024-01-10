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В Финляндии задумали продлить закрытие границы с Россией на месяц

15:58
  • среда
  • 10 января 2024

Официальное объявление об этом еще не прозвучало

Власти Финляндии планируют продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом в среду, 10 января, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на информированные источники.
Финляндия продлит закрытие КПП на границе с Россией

По утверждению собеседников издания, никаких политических или юридических препятствий принятию такого решения Хельсинки не усматривает.

При этом официальных заявлений относительно конкретных сроков пролонгации закрытия границы из Финляндии пока не звучало.

О том, что КПП на финско-российской границе не откроются 14 января, объявила накануне финский министр внутренних дел Мари Рантанен. Политик отметила, что окончательное решение по этому вопросу будет озвучено в четверг, 11 января.

Закрытием пунктов пропуска на границе финские власти не ограничились, постаравшись испортить россиянам Новый год. Перед праздником в МИД Финляндии напомнили, что в апреле 2022 года Финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между Россией и Финляндией, а значит, россияне лишены возможности отправить письмо Санта-Клаусу в Лапландию.

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