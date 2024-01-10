ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел день на Чукотке. Главное

18:03
  • среда
  • 10 января 2024

Президент впервые посетил самый восточный регион страны

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Так Владимир Путин описал цель поездки на Чукотку. Регион он посещает впервые. Что удивительно: на Дальнем Востоке президент бывал бессчетное количество раз. Анадырь поражает с первых минут: добраться от аэропорта до жилых районов зимой можно только на снегоболотоходе - по "зимнику". То есть прямо по замерзшему заливу. Ведь здесь холодно 9 месяцев в году. На Чукотке даже шутят - "любимый сарафан - это шуба".

За окном -30. А в теплице семьи Макаровых лето круглый год. Комплекс - уникальный, обеспечивает 20% спроса всего региона. Килограмм помидоров продают за 650 рублей, огурцы - за 500. Импортные овощи дороже вдвое: доставка любой продукции на Чукотку всегда обходилась дорого. В этом тепличном комплексе построили недавно салатный цех. И планируют выращивать в итоге самые разные растения.

Дальний Восток, по данным Росстата, один из самых многодетных регионов России. Поэтому и на встрече Владимира Путина с представителями общественности Анадыря больше всего вопросов задали именно про поддержку семей, где 3, 4, 5 и более воспитанников.

"Радует то, что у нас становится модным иметь много детей. По опросам общественного мнения в прошлом году, 60% мужчин в России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока, то это, на мой взгляд, не такие уж большие деньги и для федерального бюджета", - отметил глава государства.

Пока в пилотном режиме в Пермском крае многодетным семьям из местного бюджета выделяют полмиллиона рублей для погашения части ипотечного кредита. Такую меру, сказал Владимир Путин, возможно, распространят на весь Дальний Восток.

Еще одна проблема Чукотки - отсутствие собственного перинатального центра. К президенту жители обратились с просьбой "прикрепить" регион к одному из больших медкомплексов Владивостока или Хабаровска.

Были и другие просьбы. Например, внести поправки или дополнение в законодательство для возможности использования материнского капитала на приобретение автомобиля.

"Я когда-то придумал этот материнский капитал. Но я всегда боюсь, что мы как только начнем разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей. Давайте сейчас не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство проработать вопрос со льготами по приобретению автомобиля", - ответил Путин.

Президенту задали и несколько важных вопросов и участники СВО.

"Проблем с финансовым, материальным обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме. И если задерживают выплаты, то это в худшем смысле слова результат бюрократических сбоев", - подчеркнул президент.

Путин также рассказал, что статус ветеранов боевых действий получат и добровольцы, воевавшие в Донбассе еще до начала СВО. А те, кто получил тяжелые ранения на фронте, смогут служить в Вооруженных силах России. Этот вопрос сейчас прорабатывается в Минобороны.

Во время встречи внимание уделили и сохранению уникальной культуры Чукотки, самого восточного региона России всего в 80 километрах от США. На языках эвенков, эскимосов, чукчей, юкагиров когда-то выпускали газеты. Сегодня многие местные диалекты исчезают. Сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера - важное направление, согласился президент. От жителей прозвучало предложение развивать соответствующие образовательные программы и местный туризм.

Спросили президента про то, как он следит за здоровьем. Два часа спорта в день - и можно прожить без таблеток, ответил он. А на вопрос о своей трудоспособности, ответил лаконично: "Есть известная шутка на этот счет: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь". Это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю".

Главным итогом года Путин считает то, что Россия смогла доказать всему миру свою самодостаточность и независимость. После встречи президент провел совещание с главой Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Губернатор предложил усилить господдержку внутренних авиаперевозок. Рассказал о планах - обеспечить весь регион качественной связью и интернетом, построить сотни новых домов, образовательных учреждений, объектов ЖКХ и производственных площадей. В частности, уже в ближайшем будущем на Чукотке появятся новые заводы по разведению и переработке рыбной продукции. 

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря
Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря
Виды Анадыря
Виды Анадыря
Владимир Путин
Владимир Путин
Тепличное хозяйство в Анадыре
Тепличное хозяйство в Анадыре
Владимир Путин посетил тепличное хозяйство
Владимир Путин посетил тепличное хозяйство
Владимир Путин посетил тепличное хозяйство
Владимир Путин посетил тепличное хозяйство
ПортАнадыря
ПортАнадыря
Владимир Путин и Владислав Кузнецов
Владимир Путин и Владислав Кузнецов
Олени
Олени
Владимир Путин с рабочей поездкой на Чукотке
Владимир Путин с рабочей поездкой на Чукотке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.