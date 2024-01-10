В США считают это абсолютно нормальным

Когда на Украине еще аккуратно начали говорить, что людей на фронте катастрофически не хватает, давний друг и партнер Польша первая заявила: если надо - мы поможем. Найдем, поймаем и отправим домой всех украинских мужчин, способных держать в руках автомат. Сначала, конечно, говорили, что необходима некая правовая основа. Сейчас и о ней позабыли.

"Проблема с мобилизацией действительно частично связана с тем, что многие выехали с Украины. Сейчас в стране осталось менее 30 миллионов граждан. Нужно использовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться, вернулись на Украину. И, на мой взгляд, на это также должны быть направлены действия стран, где много украинцев. То есть нужно заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу или продлении срока пребывания проходила проверка: могли бы люди, которые находятся на территории стран ЕС, быть мобилизованными на Украине", - сказал Павел Коваль, председатель Комитета по иностранным делам Сейма Польши.

То, что ВСУ не хватает людей, ясно давно: украинские пограничники ловят тех, кто пытается сбежать в Европу. Солдаты - похоже, вчерашние школьники. Кажется, даже еще не брились ни разу. Вновь поднята тема дефицита боеприпасов и техники. США не помогают, политическая элита страны сосредоточена на внутренних проблемах и предстоящих президентских выборах. Оружейное лобби бьется лбом в закрытую дверь американской казны.

"Нам нужно, чтобы Конгресс без дальнейших задержек одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины. Россия обращается за помощью к таким странам, как Северная Корея и Иран. Украине нужна наша помощь. Мы призываем Конгресс помочь нам удовлетворить эту потребность", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

То, что коллективный Запад потратил на вооружение ВСУ десятки миллиардов долларов, в Пентагоне считают совершенно нормальным. Предстоящей ночью на Совбезе ООН с подачи США будут рассматривать вопрос о якобы поставках Северной Кореей оружия России. Через океан представителю Пентагона Кирби вторит глава британского МИД Кэмерон. Украинцам надо еще немного потерпеть - такой основной лейтмотив европейских политиков.

Ситуация на фронте, однако, характеризует ситуацию с точностью до наоборот. Зеленский отправился в турне по прибалтийским странам. Президент Литвы на совместной пресс-конференции торжественно заявил: Украина - это символ борьбы с Россией. Держитесь, мол. Оружия не дали, потому что у самих нет. Единственно - договорились о создании совместного производства средств борьбы с дронами.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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