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США захотели отказаться от российского урана

16:18
  • среда
  • 10 января 2024

Вашингтон ищет альтернативных поставщиков

Соединенные Штаты стремятся отказаться от российского ядерного топлива и с этой целью подыскивают альтернативного поставщика. Об этом рассказали в американском Министерстве энергетики.
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Как сообщает Reuters, единственной компанией, которая до сих пор поставляет в США высокопробное низкообогащенное урановое топливо (HALEU), является Tenex, которая входит в структуру российской государственной энергетической компании "Росатом".

Ради избавления от зависимости от поставок из России американское Минэнерго выделило около 500 миллионов долларов на собственное производство HALEU. Не исключено увеличение объемов финансирования, отмечает агентство.

В декабре 2023 года источники заявили, что одна из компаний "Росатома" Tenex, которая ведет дела с американскими клиентами, якобы разослала своим контрагентам предупреждение о возможности превентивного запрета поставок урана в США. Однако Tenex опровергла эти сообщения.

До этого глава управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива угрожает национальной безопасности страны, поскольку около 20% топлива реакторов США поступает в страну по контрактам с российскими поставщиками.

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