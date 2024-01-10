Беспилотники ВСУ сбиты над Воронежской и Волгоградской областями

Сработала российская система ПВО

Киевский режим предпринял новые попытки совершения террористических актов на российской территории с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в среду, 10 января, в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области.

Над территорией Волгоградской области также был беспилотник Вооруженных сил Украины, рассказал глава региона Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что жертв и пострадавших, а также повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщает ТАСС.

Днем ранее два украинских беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, вспыхнул пожар. Мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что при этом многоквартирный жилой дом получил повреждения? в нем были выбиты стекла.

Президент России Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Глава государства, комментируя инцидент с беспилотниками в Москве, рассказал, что система сработала эффективно, но работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.

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