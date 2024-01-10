ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинского посла возмутила отправка Западом оружия вместо Киева в Израиль

17:08
  • среда
  • 10 января 2024

Дипломат недоволен переносом внимания с Украины на Ближний Восток

Из-за того, что международные СМИ "обратили свое внимание" на обострение ситуации на Ближнем Востоке, некоторые решили, что "война на Украине закончилась", однако это не так. Заявление подобного содержания сделал в среду, 10 января, украинский посол в Турции Василий Боднар.
В ВСУ пожаловались, что Россия лишила Украину возможности производить оружие

Дипломат заявил, что оружие, "которое планируется передать Украине, идет в Израиль" из-за боевых действий израильской армии в секторе Газа.

Боднар признал, что на сокращение военных поставок Киеву влияет и внутриполитическая обстановка в странах — донорах Украины — в частности, предстоящие президентские выборы в США, политика руководства Венгрии и Словакии, блокировка украинских грузовиков на границе с Польшей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо предупредил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении. Политик предупредил, что уже на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".

При этом Киев, недовольный сокращением объемов военных поставок с Запада, даже не скрывает от спонсоров своего настроя. Газета The Washington Post отмечала, что новый пакет помощи Соединенных Штатов для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Израиля
Военнослужащие армии Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.