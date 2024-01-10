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Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в марте 2024 года

16:42
  • среда
  • 10 января 2024

Курс на восстановление суверенитета России должен продолжаться

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года. По ее словам, начавшиеся много лет назад в стране изменения должны продолжаться под руководством действующего президента.

"Мы сегодня не просто сохранили свой суверенитет под руководством президента Владимира Владимировича Путина, мы доказали всему миру, что мы огромная империя, которой мы гордимся и с которой всему миру придется считаться. Мы не будем ничьим сырьевым придатком и мы никогда не будем ничьей колонией. Россия - великая страна, и президент это всем доказал", - цитирует слова Канделаки информагентство "Москва".

Ведущая добавила, что курс на восстановление суверенитета России должен продолжаться.

Ранее решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержал Дмитрий Губерниев . Ведущий отметил вклад действующего президента в развитие спорта в стране. По мнению журналиста, "мощнейшие и и позитивные изменения" последних лет были бы невозможны без любви Путина к спорту.

В Москве до конца января работает около 50 точек сбора подписей. Также в московском Гостином дворе с 9:00 до 18:00 работает предвыборный штаб Владимира Путина.

Прежде избирательный штаб Владимира Путина принял первые партии подписей россиян из всех 89 регионов страны. Волонтеры в среду доставили документы в поддержку кандидата еще из 12 областей. В том числе из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта.

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