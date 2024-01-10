Минск обвинил Украину в подготовке диверсий против Белоруссии

Против этого предпринимаются надлежащие меры

Киевский режим готовит диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в Белоруссии. Такое заявление сделал в среду, 10 января, государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Политик подчеркнул, что "это все заставляет нас предпринимать соответствующие меры".

Руководитель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель, в свою очередь, рассказал, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии для свержения власти, сообщает БелТА.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск сами будут выстраивать архитектуру безопасности в регионе Евразии. Дипломат напомнил, что НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства — это делает тему региональной безопасности особенно острой для России и Белоруссии.

В сентябре президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений Москвы и Минска. Путин напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

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