Мишустин рассказал о развитии МГТУ имени Баумана

Университет остается лидером отечественного инженерного образования

Развитие отечественных вузов, которые обеспечивают подготовку инженерных кадров, сегодня стало главной темой профильной стратегической сессии. Ее провел председатель правительства Михаил Мишустин.

В условиях санкций высшее образование имеет важнейшее значение для обеспечения экономики квалифицированными специалистами. Профессионалы в науке проводят исследования и создают инновационные решения, а на производстве внедряют перспективные технологии, что снижает зависимость от иностранных разработок.

Среди университетов-флагманов Мишустин отметил Тимирязевскую академию, МАИ, МИФИ, "Станкин". И, конечно же, Московский государственный технический университет имени Баумана, который остается лидером отечественного инженерного образования. В МГТУ в скором времени пройдет переформатировании образовательных программ и организации научных разработок.

"Предлагаю в ходе сегодняшнего совещания определиться с дальнейшим вектором развития МГТУ имени Баумана, одного из старейших российских вузов. В нем формируются сильные исследовательские команды, вводятся современные учебные корпуса, хорошо оснащенные лаборатории, комфортные студенческие общежития. И уже в текущем году на его базе будет завершено строительство кампуса мирового уровня. Считаю, что целевые ориентиры этого университета должны быть максимально амбициозными, но при этом достижимыми. И прежде всего устремлены на подготовку высококлассных специалистов, способных решать самые сложные задачи, которые стоят перед обществом и страной", - отметил Мишустин.

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