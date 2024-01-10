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Мишустин рассказал о развитии МГТУ имени Баумана

18:09
  • среда
  • 10 января 2024

Университет остается лидером отечественного инженерного образования

Развитие отечественных вузов, которые обеспечивают подготовку инженерных кадров, сегодня стало главной темой профильной стратегической сессии. Ее провел председатель правительства Михаил Мишустин.

В условиях санкций высшее образование имеет важнейшее значение для обеспечения экономики квалифицированными специалистами. Профессионалы в науке проводят исследования и создают инновационные решения, а на производстве внедряют перспективные технологии, что снижает зависимость от иностранных разработок.

Среди университетов-флагманов Мишустин отметил Тимирязевскую академию, МАИ, МИФИ, "Станкин". И, конечно же, Московский государственный технический университет имени Баумана, который остается лидером отечественного инженерного образования. В МГТУ в скором времени пройдет переформатировании образовательных программ и организации научных разработок. 

"Предлагаю в ходе сегодняшнего совещания определиться с дальнейшим вектором развития МГТУ имени Баумана, одного из старейших российских вузов. В нем формируются сильные исследовательские команды, вводятся современные учебные корпуса, хорошо оснащенные лаборатории, комфортные студенческие общежития. И уже в текущем году на его базе будет завершено строительство кампуса мирового уровня. Считаю, что целевые ориентиры этого университета должны быть максимально амбициозными, но при этом достижимыми. И прежде всего устремлены на подготовку высококлассных специалистов, способных решать самые сложные задачи, которые стоят перед обществом и страной", - отметил Мишустин.

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