Словакия объяснила отказ осудить "поставки" России ракет из КНДР

Заявление такого содержания не подписала и Венгрия

Братислава отказалась примкнуть к заявлению европейских держав, осуждающему якобы поставки Северной Кореей России баллистических ракет, потому что не увидела достаточных доказательств. Такое заявление в среду, 10 января, сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Дипломат подчеркнул, что его страна выступает за соблюдение международного права и санкций Совбеза ООН, однако не собирается "делать это лишь потому, что к нам кто-то обратиться с тем, что мы так думаем, но доказательств этому мы вам не дадим".

При этом Бланар не исключил присоединение к соответствующему заявлению в случае появления веских доказательств, сообщает РИА Новости.

Я уверяю, что как только мы их получим, и они смогут нас убедить, как и международное сообщество на уровне Совета Безопасности, мы присоединимся к этому.

Ранее сообщалось, что подписи под пресловутым заявлением поставили руководители внешнеполитических ведомств государств — членов Евросоюза, а также еще ряда западных и азиатских стран. Всего подписантов 48, среди них нет Венгрии и Словакии.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пригрозил, что "любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий", поскольку Брюссель осуждает не только российскую специальную военную операцию на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву.

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