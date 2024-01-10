ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Словакия объяснила отказ осудить "поставки" России ракет из КНДР

17:59
  • среда
  • 10 января 2024

Заявление такого содержания не подписала и Венгрия

Братислава отказалась примкнуть к заявлению европейских держав, осуждающему якобы поставки Северной Кореей России баллистических ракет, потому что не увидела достаточных доказательств. Такое заявление в среду, 10 января, сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
Венгрия и Словакия не подписали заявление о передаче ракет КНДР России

Дипломат подчеркнул, что его страна выступает за соблюдение международного права и санкций Совбеза ООН, однако не собирается "делать это лишь потому, что к нам кто-то обратиться с тем, что мы так думаем, но доказательств этому мы вам не дадим".

При этом Бланар не исключил присоединение к соответствующему заявлению в случае появления веских доказательств, сообщает РИА Новости.

Я уверяю, что как только мы их получим, и они смогут нас убедить, как и международное сообщество на уровне Совета Безопасности, мы присоединимся к этому.

Ранее сообщалось, что подписи под пресловутым заявлением поставили руководители внешнеполитических ведомств государств — членов Евросоюза, а также еще ряда западных и азиатских стран. Всего подписантов 48, среди них нет Венгрии и Словакии.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пригрозил, что "любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий", поскольку Брюссель осуждает не только российскую специальную военную операцию на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги Словакии и Евросоюза
Флаги Словакии и Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.