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Жителей столичного региона предупредили о возвращении 30-градусных морозов

18:12
  • среда
  • 10 января 2024

Об этом рассказали в Гидрометцентре

В предстоящие выходные, 13 и 14 января, столбики термометров в Москве и Московской области могут достигать 30 градусов ниже нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Метеоролог уточнил, что температура в Москве в последний день рабочей недели будет ниже нормы на 8-9 градусов, а в субботу — уже на 15-16 градусов, сообщает РИА Новости.

В ночь на пятницу температура минус 15-17 в Москве, по области — до минус 23 градусов, днем — от 12 до 16 градусов мороза. В субботу ночные температуры — минус 22-24, по области — мороз до минус 27-30. Новогодняя ночь по старому стилю тоже холодная – минус 17-22 градуса, днем – минус 10-15 градусов.

До вечера 11 января в Москве и Подмосковье действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Предупреждение о потенциально опасной погоде введено Гидрометцентром из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, а также из-за сильного снега и метели. Кроме того, до полудня 12 января действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее метеорологи предупреждали, что в ближайшие дни коммунальщиков ждет еще очень много работы — снегопад не прекратится, поскольку погодные условия будут определять циклоны скандинавского происхождения, двигающиеся с северо-запада к центру европейской части. Жителям столичного региона придется пережить довольно сильные температурные и барические качели.

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