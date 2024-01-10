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Песков объяснил неизбежность накладок в ходе СВО

18:19
  • среда
  • 10 января 2024

В Кремле прокомментировали оргвопросы, о которых рассказали президенту бойцы

Масштабы российской специальной военной операции велики, а потому "какие-то шероховатости неизбежны". Такое заявление сделал в среду, 10 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля прокомментировал сообщения о том, что участники СВО или члены их семей рассказали главе государстве о некоторых организационных проблемах, сообщает ТАСС.

Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны. Однако в целом работа проделана гигантская Министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин беседует с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день, обсуждая ход спецоперации.

Что касается перспектив возобновления мирных переговоров с Киевом, Москва не видит прогресса в данном направлении, идут лишь "совершенно труднообъяснимые процессы" в русле обсуждения "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Однако чего-либо серьезного в плане возвращения сторон за переговорный стол нет, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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