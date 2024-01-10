В Кремле указали на уникальность поездки Путина на Чукотку

Это единственный российский регион, где президент прежде не бывал

Чукотский автономный округ до сегодняшнего дня оставался единственным субъектом Российской Федерации, где не побывал глава государства Владимир Путин. Об этом в среду, 10 января, по итогам поездки президента на Чукотку рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Спикер Кремля назвал Чукотку очень важным регионом и подчеркнул, что отныне можно сказать, что Путин видел всю Россию.

С Чукотки российский лидер отправляется в Хабаровск для обсуждения комплексных планов развития дальневосточных городов. Кроме того, там планируется Владимира Путина встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и "предметный разговор" с представителями местного бизнеса. В программе визита главы государства также посещение хабаровской мультипликационной студии, которая "снимает очень известные мультики", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства пояснял, что о мероприятиях в рабочем плане президента "мы всегда осторожно говорим, потому что подвижный график". При этом Песков подчеркивал, что спецоперация и связанные с ней события остаются главными в рабочем графике Владимира Путина.

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