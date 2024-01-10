МИД рассказал о проблемах в подготовке к выборам президента России за рубежом

В недружественных странах чинят различные препятствия

Подготовка к предстоящим выборам президента России за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. Об этом рассказал в среду, 10 января, специальный представитель главы российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол МИД по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления сограждан за рубежом, однако проблемы уже возникают, прежде всего в недружественных России странах, сообщается на официальном сайте МИД.

В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов. Особенно непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом. В частности, там указали на вероятность "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

В американском Белом доме продемонстрировали странную реакцию на решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби со смехом заявил, что "гонка будет что надо", воздержавшись от каких-либо пояснений.

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