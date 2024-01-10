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МИД рассказал о проблемах в подготовке к выборам президента России за рубежом

19:01
  • среда
  • 10 января 2024

В недружественных странах чинят различные препятствия

Подготовка к предстоящим выборам президента России за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. Об этом рассказал в среду, 10 января, специальный представитель главы российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол МИД по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

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Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления сограждан за рубежом, однако проблемы уже возникают, прежде всего в недружественных России странах, сообщается на официальном сайте МИД.

В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов. Особенно непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом. В частности, там указали на вероятность "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

В американском Белом доме продемонстрировали странную реакцию на решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби со смехом заявил, что "гонка будет что надо", воздержавшись от каких-либо пояснений.

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