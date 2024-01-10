В Германии началась трехдневная забастовка машинистов: все подробности

Сотрудники концерна Deutsche Bahn требуют повышения зарплат

Недовольная толпа в Эрленбахе встречает министра сельского хозяйства Джема Оздемира.

"Мы уже что-то делаем. Вы должны это признать", - пытается оправдаться он.

На днях другому политику - вице-канцлеру - пришлось вообще спасаться бегством от пытающихся прорваться к нему на паром, на котором он возвращался из отпуска. Разгневанные фермеры, оставшиеся без субсидий на дизельное топливо и налоговых льгот, в этот раз настроены идти до конца. Тысячи автомобилей, тракторов и комбайнов уже дошли до Берлина. В акции участвуют даже дети на пластиковых машинах. Плечом к плечу в протестной войне теперь и железнодорожники, которые сегодня не вышли в рейсы. Миллионы пассажиров были вынуждены искать другие способы добраться до места назначения.

"На междугородных рейсах курсируют всего 20% поездов. Мы считаем, что эта забастовка совершенно не нужна. Мы готовы к гибким моделям рабочего времени и повышению заработной платы на 11%. Но профсоюз не ответил взаимностью", - заявила Аня Брокер, пресс-секретарь Deutsche Bahn.

Пытались как-то залатать дыру в бюджете в 17 миллиардов евро за счет аграриев. Это принесло бы казне 900 миллионов евро. Но не тут-то было. Поднялась протестная волна такой силы, что правительство Германии засобиралось отменить свои решения, но поэтапно. Впрочем, фермеров это не устроило.

"Они актеры. Взгляните, что они предлагают: люди смогут работать 35 часов в неделю. А если работникам потом заплатят меньше? Мы требуем сокращения еженедельного рабочего времени с уравниванием заработной платы", - указал Клаус Везельский, глава профсоюза водителей Германии.

Оказалось, что недовольных политикой правительства Олафа Шольца слишком много. По последнему опросу, проведенному газетой "Бильд", поддерживают забастовку почти 70 процентов населения страны. И у каждого из них свои поводы.

Рейтинги трех правящих партий падают. Их поддерживает лишь треть избирателей. А канцлер Шольц за два года вообще стал самым непопулярным главой правительства в истории ФРГ. Инфляция растет, предприятия закрываются.

"Худшее и самое некомпетентное непопулярное федеральное правительство в истории пытается сделать из мирных и трудолюбивых фермеров радикальное движение, которое якобы хочет уничтожить нашу демократию. Но это не сработает! Власти ничего не боятся так сильно, как людей, которыми они управляют", - отметил журналист Юлиан Райхельт.

Полки немецких супермаркетов опустели. Продукты не могут доставить из-за перекрытых шоссе. Вместо них на пустующих прилавках вот такие таблички: "Нет фермеров - нет еды - нет будущего". Или вот: "Все овощи съели Шольц и Зеленский".

Недовольные железнодорожники собираются бастовать до пятницы. Эксперты считают, что если забастовка затянется, то встанет вопрос об отставке правительства.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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