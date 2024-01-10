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Песков объяснил, как Путин решает вопросы поддержки участников СВО

19:20
  • среда
  • 10 января 2024

Президент в курсе возникающих проблем

Президент России Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, исходя из на конкретных примеров. Об этом в среду, 10 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков объяснил неизбежность накладок в ходе СВО

Как отметил Песков, российский лидер пытается системно решать такие вопросы, "отталкиваясь от конкретных примеров", сообщает РИА Новости.

В новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин вновь обратился к защитникам Отечества, подчеркнув, что страна гордится их мужеством и героизмом.

В России действует и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки участников спецоперации. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на получение заключения правительства России законопроект, устанавливающий скидку 50% ветеранам боевых действий на оплату топлива для отопления частных домов.

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