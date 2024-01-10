Эквадор отверг риск срыва поставок бананов в Россию

В южноамериканской стране обострилась внутренняя обстановка

Экспорт бананов из Эквадора в Россию продолжается бесперебойно, несмотря на обострение ситуации в сфере общественной безопасности в южноамериканской республике. Об этом в среду, 10 января, рассказал исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Саласар.

Как признал Саласар, "были отдельные небольшие логистические трудности, которые мы преодолели". Он заверил, что "наиболее сложный период уже пройден".

При этом зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов подтвердил, что организация не наблюдает сложностей с поставками в Россию бананов из Эквадора, хотя от далеко идущих прогнозов призвал воздержаться, сообщает ТАСС.

В мае 2023 года Минэкономразвития задумалось над признанием бананов социально значимым продуктом и над обнулением импортных пошлин на них, чтобы стабилизировать цены на российском рынке на этот продукт.

Это было связано с тем, что годом ранее отгрузки импортных бананов в Россию резко сократилось, что заметно сказалось на их стоимости в российских магазинах, хотя в Торгово-промышленной палате уверяли в отсутствии рисков полной пропажи бананов с прилавков.

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