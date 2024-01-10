Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Брянской области

Это третий обстрел региона за сутки
Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом в среду, 10 января, рассказал глава региона Александр богомаз.
Как написал политик в своем Telegram-канале, в результате обстрела пострадал один мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также частично повреждена одна единица автотранспорта. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем ранее рассказал, что российские войска будут делать все, чтобы свести к минимуму опасность обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории России. Спикер Кремля подчеркнул, что эта угроза должна быть полностью ликвидирована.
Украинские военные обстреливают российские населенные пункты западным оружием, применяя, в том числе, запрещенные средства. В частности, 1 января по Донецку со стороны ВСУ было выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров — они запрещены международными документами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"