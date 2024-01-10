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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Брянской области

20:02
  • среда
  • 10 января 2024

Это третий обстрел региона за сутки

Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом в среду, 10 января, рассказал глава региона Александр богомаз.
Беспилотники ВСУ сбиты над Воронежской и Волгоградской областями

Как написал политик в своем Telegram-канале, в результате обстрела пострадал один мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также частично повреждена одна единица автотранспорта. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем ранее рассказал, что российские войска будут делать все, чтобы свести к минимуму опасность обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории России. Спикер Кремля подчеркнул, что эта угроза должна быть полностью ликвидирована.

Украинские военные обстреливают российские населенные пункты западным оружием, применяя, в том числе, запрещенные средства. В частности, 1 января по Донецку со стороны ВСУ было выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров — они запрещены международными документами.

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