ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джонсон раскрыл детали обсуждения с Зеленским мирного договора Москвы и Киева

20:23
  • среда
  • 10 января 2024

Это привело к срыву подписания документа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверяет, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.
G7 и страны "глобального Юга" обсудили с Киевом возможность переговоров с Москвой

Политик заявил в интервью The Times, что информация о его причастности к срыву подписания мирного соглашения Москвой и Киевом является "полным бредом" и "российской пропагандой".

При этом Джонсон подтвердил, что в то время пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. По словам британского политика, он также пообещал помогать Украине "на тысячу процентов".

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия признал, что кровопролитного конфликта на Украине можно было избежать еще в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле — решение воевать было навязано из Лондона. По утверждению украинского политика, "в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать – давайте будем просто воевать".

Сам Джонсон уверяет, что является русофилом. У бывшего британского премьер-министра есть русские корни: его прадед по материнской линии родился в Российской империи, а прабабка приходилась внучатой племянницей супруге поэта Федора Тютчева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.