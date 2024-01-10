Это привело к срыву подписания документа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверяет, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.

Политик заявил в интервью The Times, что информация о его причастности к срыву подписания мирного соглашения Москвой и Киевом является "полным бредом" и "российской пропагандой".

При этом Джонсон подтвердил, что в то время пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. По словам британского политика, он также пообещал помогать Украине "на тысячу процентов".

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия признал, что кровопролитного конфликта на Украине можно было избежать еще в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле — решение воевать было навязано из Лондона. По утверждению украинского политика, "в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать – давайте будем просто воевать".

Сам Джонсон уверяет, что является русофилом. У бывшего британского премьер-министра есть русские корни: его прадед по материнской линии родился в Российской империи, а прабабка приходилась внучатой племянницей супруге поэта Федора Тютчева.

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