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Путин прилетел в Хабаровск

20:37
  • среда
  • 10 января 2024

До этого президент находился на Чукотке

Российский лидер Владимир Путин в среду, 10 января, прибыл в Хабаровск, где у него запланирован целый ряд мероприятий.
Путин провел день на Чукотке. Главное

В Кремле рассказали, что глава государства встретится с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым и пообщается с представителями региональных бизнес-кругов, сообщает ТАСС.

В Хабаровск Путин прибыл с Чукотки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Чукотский автономный округ до сегодняшнего дня оставался единственным субъектом Российской Федерации, где не побывал глава государства. Отныне можно смело утверждать, что Владимир Путин повидал всю Россию.

При этом на Дальнем Востоке Путин побывал недавно — в сентябре 2023 года. Во Владивостоке он участвовал в Восточном экономическом форуме и побывал на судостроительном заводе "Звезда", где прошла торжественная церемонии присвоения имен  двум новым танкерам ледового класса.

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