Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов

Россиянам запретили участвовать в соревнованиях в марте 2022 года

Всемирная федерация керлинга в среду, 10 января, приняла решение пролонгировать отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

В федерации, заявление которой цитирует ТАСС, напомнили, что предыдущее решение действовало до 31 декабря 2023 года.

Две ассоциации были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: "Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия.

Ранее МИД России отмечал, что решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх – это проявление сегрегации по национальному признаку.

В октябре исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России (спортсмены в возрасте до 17 лет) к международным турнирам под своей эгидой. Молодым российским спортсменам изначально разрешили играть без флага и гимна при условии, что соревнования проводятся не в России, но против этого выступил ряд европейских держав.

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