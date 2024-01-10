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Лавров и Ван И обсудили роль России и КНР в становлении нового миропорядка

21:17
  • среда
  • 10 января 2024

Отношения Москвы и Пекина не направлены против других стран

Российско-китайское стратегическое взаимодействие имеет особое значение для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности. Об этом поговорили по телефону в среду, 10 января, министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И.

Политики выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего диалога, подчеркнув, что он не направлен против интересов каких-либо третьих стран.

Вместе с тем Лавров и Ван И заявили о неприемлемости конфронтационной политики Запада в отношении России и Китая, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Развитие отношений Москвы и Пекина тревожит западных политиков, считающих альянс России и Китая особенно опасной угрозой. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях России и Китая, при этом укрепляются возможности стран противостоять рискам.

Развитие российско-китайского сотрудничества не обходится без определенных трудностей. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отмечал, что "Китай с большим трудом приходит в Россию" в инвестиционном смысле, хотя имеется огромный интерес к этому.

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