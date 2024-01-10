В Польше разгорается конфликт между президентом и новым премьером

Прямо во дворце главы государства были арестованы соратники Анджея Дуды

В Польше на новый уровень вышел конфликт между президентом Анджеем Дудой и новым премьером Дональдом Туском.

Прямо во дворце главы государства были арестованы соратники Дуды, который сам их туда и пригласил. Полицейские воспользовались моментом, когда президент отсутствовал, и привели в исполнение решение суда в отношении бывшего министра МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Следующие два года оба должны провести в тюрьме за превышение должностных полномочий.

Речь о деле 8-летней давности. Еще тогда экс-чиновники получили по три с половиной года заключения, но пока решение суда не вступило в силу, успели стать депутатами парламента и членами правящей партии. А как только Анджей Дуда возглавил страну в 2015 году, он помиловал их в нарушение закона.

Президент считает арест неправомерным. По его мнению, таким образом новый глава правительства сводит счеты с Каминьским и Вонсиком, которые раскрыли коррупционный скандал еще в бытность первого премьерства Туска.

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