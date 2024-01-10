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Небензя: Чехия прячется от ответственности за соучастие в обстреле Белгорода

21:43
  • среда
  • 10 января 2024

Его жертвами стали 25 мирных жителей

Чехия, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании Совбеза ООН 30 декабря. Об этом заявил в среду, 10 января, российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

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Дипломат прокомментировал отсутствие своего чешского коллеги на пресловутом заседании вопреки тому, что Москва настаивала на присутствии официального представителя Праги, сообщает РИА Новости.

Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО.

Тем временем президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2024 году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада. Как заявил политик, конфликт между Россией и Украиной продолжит развиваться, свою лепту внесут предстоящие выборы президентов России и США.

До того Петр Павел уверял, что армии государств — членов Евросоюза начали подготовку к конфликту высокой интенсивности на территории Европы. Он также призвал воспринимать Россию как "угрозу номер один".

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