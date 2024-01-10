Чтобы избежать этого, конгрессменов просят выделить дополнительные средства Киеву

Значительный перелом ситуации на Украине произойдет в пользу России уже в течение ближайшего месяца, если американские власти не выделят Киеву новую военную помощь. Об этом в среду, 10 января, предупредил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Политик подчеркнул, что ход российско-украинского конфликта "склоняется в сторону России", поэтому "каждый сенатор должен понимать ставки", сообщает РИА Новости.

Если Сенат не одобрит увеличение помощи Украине, война – которая уже склоняется в сторону России – может через месяц резко измениться в пользу России. Сейчас это происходит в сторону России из-за нехватки вооружений. Вчера я цитировал украинского офицера, который сказал, что на каждые пять залпов, выпущенных русскими по его войскам, он может дать только один ответный залп.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявлял, что из-за того, что международные СМИ "обратили свое внимание" на обострение ситуации на Ближнем Востоке, некоторые решили, что "война на Украине закончилась", однако это не так.

При этом один из офицеров Вооруженных сил Украины жаловался, что Россия уничтожила военную промышленность страны, лишив ее возможности самостоятельно производить вооружения и военную технику для украинской армии.

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