Три украинских беспилотника сбила ПВО над российской территорией

Дроны перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима по объектам на территории России. Сбито три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, БпЛА самолетного типа были перехвачены около 4:30 утра 11 января. Дроны сбиты над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Один из беспилотников взорвался на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции. Как сообщил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша, здание повреждено, однако возгораний не возникло, пострадавших нет.

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