Расчеты гаубиц Д-30 наносят удары по позициям ВСУ

На купянском направлении

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ на купянском направлении наносят расчеты гаубиц Д-30. На этот раз снаряды выпустили по замаскированным укрпепрайонам противника. Работают артиллеристы с точностью снайперов, обеспечивая эффективную огневую поддержку нашей пехоте на переднем крае.

Стреляют на максимальную дальность - полтора десятка километров. Корректировку огня и видеофиксацию уничтожения целей ведут с помощью беспилотников.

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